ワールドカップ開催中、モロッコやキュラソーなどが突然、強い口調の声明で「深い失望」を表明した

今夏のワールドカップに出場する複数の国が、UEFAのアレクサンダー・チェフェリン会長に対し「深い失望」を表明した。同会長は先日、出場国拡大で試合が面白くなくなると発言していた。

カーボベルデ、キュラソー、ウズベキスタン、コンゴ、ハイチ、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、エジプト、ガーナ、セネガル、南アフリカ、コートジボワールは共同声明でチェフェリン氏の発言を強く批判した。

「我々の国々にとって、取るに足らないワールドカップの試合など存在しない。カーボベルデ、キュラソー、ウズベキスタンにとって、FIFAワールドカップへの出場権獲得は歴史的な偉業であり、何世代にもわたって共有されてきた夢の実現である。」

「コンゴやハイチのような国々にとって、長年の不在を経てサッカーの最大の舞台に復帰することは、何年、場合によっては何十年もの間、この瞬間を待ち望んできた何百万人ものサポーターにとって、特別な意味を持っています。」

「これらの試合が重要でないかのように示唆するのは、選手、監督、クラブ、サッカー関係者、そしてサポーターの努力と犠牲を軽視する行為です。どの代表チームにも、長年の努力と投資があり、サッカーを誇りや希望、団結の源とする地域社会と何百万人もの人々が支えています。」

サッカーは一部の国だけのものではない。その強さは多様性にある。FIFAワールドカップが世界最大の大会であるのは、異なる文化と歴史を持つ国々が集まるからだ。

「多くの国にとってW杯出場はスポーツの成果だけではない。世代を鼓舞し、サッカー発展を加速し、一生の思い出を生む。」

「我々は、予選を突破したすべての国が敬意に値すると信じています。どのチームも実力で出場権を獲得し、どのサポーターにも夢を見る権利があります。どの試合も世界中の人々にとって意味があります。」

「だからこそ、UEFA会長の発言は受け入れられない。サッカーの成長が機会を生み、新世代に希望を与え、このスポーツのグローバル性を高めるという信念を再確認する。どのチームも実力で予選を勝ち抜いた。どの試合も重要だ。」