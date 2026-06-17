ブラジルのインフルエンサー、ラリー・シモエス氏は、オランダ代表メンフィス・デパイ氏の子供を妊娠したことはない。デパイ氏の父デニス氏が『Story』誌のインタビューで語った。

『Story』の記者ニック・ダイクマンは、ワールドカップ開催中にオランダ代表歴代最多得点者の私生活に踏み込んだ。同記者はメンフィスの父デニス氏に取材した。

デニス氏は、昨年起きた「赤ちゃんをめぐる騒動」にも言及。シモエス氏は「メンフィスの子を妊娠した」と主張し、コリンチャンスのストライカーがその後連絡を絶ったと批判していた。

しかし、その子は生まれる前に亡くなった。メンフィスはこれまで沈黙を守っている。

当時、私はメンフィスに「父親になるのか」と尋ねた。彼は「それは事実ではない。彼女は私の子を妊娠していない。ただお金目当てだ」と答えた」とデパイは語っている。

現在、メンフィスは恋愛よりサッカーに集中しており、「いい女性と出会えたら結婚する」と話しているという。

メンフィスは、父親との関係がぎくしゃくしていたため、数年前に背番号にファーストネームを入れた。デパイはメンフィスが4歳の時に家族を去ったが、その後、2人の関係は徐々に改善されている。