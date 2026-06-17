ブラジルのインフルエンサー、ラリー・シモエス氏はオランダ代表メンフィス・デパイとの間に妊娠したことはない。デパイの父デニス・デパイ氏が『Story』誌のインタビューで語った。

『Story』の記者ニック・ダイクマンは、ワールドカップ開催中にオランダ代表歴代最多得点者の私生活に踏み込んだ。同記者はメンフィスの父デニス氏に取材した。

デニス氏は、昨年話題になった「赤ちゃん騒動」にも言及。シモエス氏は「メンフィスの子を出産した」と主張し、コリンチャンス所属のストライカーがその後連絡を絶ったと批判していた。

しかし、その子は生まれる前に亡くなった。メンフィスはこれまで公にコメントしていないが、父親がワールドカップ期間中に突然語った。

当時私はすぐさまメンフィスに「父親になるのか」と尋ねた。彼は「それは事実ではない。彼女は私の子を妊娠していない。ただお金目当てだ」と答えた」とデパイは語っている。

現在、メンフィスは恋愛よりサッカーに集中しており、「いい女性と出会えたら結婚する」と話しているという。

メンフィスは、父親との関係がぎくしゃくしていたため、数年前に背番号にファーストネームを入れた。デパイはメンフィスが4歳の時に家族を去ったが、その後、2人の関係は徐々に改善されている。