ワールドカップ第2節の注目選手：エロイ・ルーム、コディ・ガクポ、上田綾瀬が特に活躍した。

ワールドカップ第2節が終了。多くのスターが活躍した一方、予想外の選手も輝いた。そこでVoetbalzoneは「第2節ベストイレブン」を選出した。

GKはほとんどの人が納得するだろう。エロイ・ルームはエクアドル戦で15セーブを記録し、キュラソーの歴史的初勝ち点（0－0）に貢献した。

その前にはデンゼル・ダムフリーズ、ショジャエ・ハリルザデ、チャディ・リアドの3バックが鎮座する。中盤には、ヨハン・マンザンビとブルーノ・フェルナンデスの2人が名を連ねる。 前者（マンザンビ）はボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1）でスイス代表として2得点を記録。後者（フェルナンデス）はポルトガル代表としてC・ロナウドへのアシストを記録した。

両翼は代表で得点を挙げたモハメド・サラーとコディ・ガクポ。 多くのトップストライカーが結果を残したため、選出は難航しました。途中出場から2得点を挙げドイツを逆転勝利に導いたデニズ・ウンダフは、セカンドストライカーの座を射止めました。

ブライアン・ブロッベイ、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、キリアン・ムバッペ、マテウス・クーニャ、ミケル・オヤルサバル、ジョナサン・デイヴィッドも候補に挙がったが、最終的には上田綾瀬とアーリング・ハーランドが選ばれた。 フェイエノールトのウエダはチュニジア戦（4-0）で2得点1アシスト、ハーランドはセネガル戦で2得点を挙げた。

VZ選定第2節ベストイレブン：ルーム（キュラソー）； ダムフリーズ（オランダ）、ハリルザデ（イラン）、リアド（モロッコ）；マンザンビ（スイス）、ブルーノ・フェルナンデス（ポルトガル）；サラー（エジプト）、ウンダフ（ドイツ）、ガクポ（オランダ）、上田（日本）、ハーランド（ノルウェー）。

控え：ベイランヴァンド（イラン）、メンデス（ポルトガル）、ムニョス（コロンビア）、フロラヌス（キュラソー）、ピナ（カーボベルデ）、メッシ（アルゼンチン）、ロナウド（ポルトガル）、デビッド（カナダ）、クーニャ（ブラジル）、ブロッベイ（オランダ）。



