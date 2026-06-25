マンチェスター・シティはノッティンガム・フォレストのMFエリオット・アンダーソンと契約し、今夏プレミアリーグ史上最高額の移籍料で獲得しようとしている。

アンダーソンはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のレギュラーで、2026年W杯のクロアチア戦（4-2勝利）とガーナ戦（0-0引き分け）に出場した。

フォレストはすでに2度のオファーを拒否。英紙『デイリー・メール』によると、要求額は総額約1億3000万ポンドで、成立すればプレミアリーグ史上最高額となる。

交渉が続いており、合意至れば移籍が成立する見込みだ。

昨夏ニューカッスルからリヴァプールへ移籍したアレクサンダー・アイザックの1億2500万ポンドが現在の最高額だ。

マンチェスター・ユナイテッドも興味を示したが、昨年キャプテンのベルナルド・シルバが契約満了で退団することが決まって以来、アンデルソンはシティの中盤補強候補筆頭に挙げられていた。

23歳の獲得は、グアルディオラ監督退任後のシティの意気込みを示す。

アンダーソンは、新監督エンツォ・マレスカの戦術に最適なMFと評価されている。マレスカはチェルシーとの補償金交渉がまとまり次第、3年契約で就任する。



