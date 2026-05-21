ジャスティン・クリュイフェルトは火曜日、ボーンマス対マンチェスター・シティ（1-1）で試合終了15分前に途中出場し、膝の怪我を完全に克服した。攻撃的MF兼ウイングの彼は「どれほど嬉しいか言葉にできない」と感極まった。

「喜びの涙だ」と『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ記者へのインタビューで語り、続けて「代表監督は僕を頼りにしていい」と付け加えた。

クルーイベルトは本来、5月9日のボーンマス戦で復帰する予定だった。「準備は万端だった。ただ、フルハム対ボーンマスの試合で前半終了前に両チーム合わせて2枚のレッドカードが出てしまった。監督は私を投入するつもりだったが、試合の流れによって別の選択をせざるを得なかった。悔しかったが、その判断には全面的に理解を示した。」

ボーンマスを去るアンドニ・イラオラ監督は、1週間以上経ってようやく彼を起用した。「マンチェスター・シティ戦で最初に投入してくれたのは、監督が私のW杯出場を願っている証だ。スタッフ全員が、私がカナダ、メキシコ、アメリカで開催される大会で全力を尽くすことを知っている」。

試合勘や出場時間が少ないながらも、代表での活躍を確信する。「体調は万全で、体力もある。膝の痛みは完全に消え、精神的にもスッキリしている。」

手術後は大会出場が危ぶまれたが、回復は予定通りだった」と11キャップの代表選手は語る。1998年大会で準決勝に進んだ父パトリックの足跡をたどりたいと考えている。

「サッカー界の最高峰の舞台だ。待ちきれない。スペインとのネーションズリーグの試合で、自分は重要な存在になれると確信した。」クルーイベルトは昨年3月、ネーションズリーグ準々決勝のスペイン戦でオランダ代表として活躍したが、PK戦の末に欧州王者に敗れた。