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Morocco v Norway - International FriendlyGetty Images Sport

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ワールドカップ直前、ハーランドがイラク戦で衝撃的な活躍

イラク 対 ノルウェー
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忠誠の瞬間

マンチェスター・シティとノルウェー代表のスター、アーリング・ハーランドは、母への愛情を示すため、名前「ブラウト・ハーランド」入りユニフォームを着用する tradition を続ける。 これは、スポーツ選手だった母グレイ・マリッタ・ブラウトの姓と、元選手である父アルフ・イング・ハーランドの姓を組み合わせたもの。彼は来週水曜未明、イラクとの2026年ワールドカップ初戦でもこのシャツを着用する。

スペイン紙『アス』によると、ノルウェーサッカー連盟関係者は17日未明にボストンで行われる試合でも同習慣が続くと明かした。 「ブラウト・ハーランド」とプリントされたユニフォームを着用すると報じた。これはスカンジナビア代表の最近の試合で始めた習慣だが、これまでメディアの注目は限定的だった。

母グレイ・マリタ・ブラウトは七種競技の選手として知られ、その運動能力が息子に受け継がれた。

一方、父アルフ・イング・ハーランドはノッティンガム・フォレスト、リーズ・ユナイテッド、マンチェスター・シティなどで活躍したディフェンダーだった。

なお、ハランドはクラブでは「ハランド」のみを使用。ノルウェー代表戦でだけ「ブラウト」を加え、家族のルーツを大切にしている。

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