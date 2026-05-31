カーボベルデが日曜夜、W杯を前に実力を示した。アフリカ初出場の同国はリスボンの親善試合でセルビアを3-0で下した。ロッテルダム出身でハンガリー・プスカシュのラロス・ドゥアルテが1ゴール1アシストで貢献。

このほか、PECズヴォレのジャミロ・モンテイロ、元MVVのFWダイロン・リブラメント、フェイエノールトとFCトゥウェンテのユース出身シドニー・ロペス・カブラルも出場した。 デロイ・ドゥアルテ（スパルタ・ロッテルダム）は代表メンバーながらこの試合ではベンチ外。ギャリー・ロドリゲス（元ADOデン・ハーグ）も出場機会はなかった。

試合前、ブックメーカーはセルビアを優勝候補に挙げていたが、先制したのはカーボベルデだった。11分、ライアン・メンデスのクロスをケビン・ピナが押し込み1－0。その後もセルビアはボールを支配したものの、ほとんど脅威を与えられなかった。

前半はセルビアが同点を目指したが、GKヴォジニャを脅かすことはできず、カーボベルデがリードして折り返した。

後半、ブビスタ監督はドゥアルテ、ジルソン・タヴァレス、エリオ・ヴァレラらを投入。交代が功を奏した。

60分にはヴァレラのパスを受けたドゥアルテが2-0とし、

その4分後、ドゥアルテの低いクロスをギルソン・タヴァレスが押し込み3-0。試合は決まった。

終盤15分もセルビアは対抗できず、試合はカーボベルデのペースで進んだ。

セルビアは今シーズンを終え、夏休みに突入する。一方、カーボベルデは歴史的なW杯初出場へ全力投球できる。「ブルー・シャークス」は6月15日にスペインと初戦を飾り、その後ウルグアイ、サウジアラビアとグループステージを戦う。