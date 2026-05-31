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Laros Duarte celebrating after goal during International Friendly, Länderspiel, Nationalmannschaft game between teams of Cape Verde and Servia at Estadio do Restelo (Luis Loureiro Ball Raw Images PT) Lisbon Estadio do Restelo Portugal Copyright: xLuisxLoureirox LLOR3926Imago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

ワールドカップ直前に、カーボベルデが驚くべき結果を残した

カーボベルデ 対 セルビア
カーボベルデ
セルビア
親善試合

カーボベルデが日曜夜、W杯を前に実力を示した。アフリカ初出場の同国はリスボンの親善試合でセルビアを3-0で下した。ロッテルダム出身でハンガリー・プスカシュのラロス・ドゥアルテが1ゴール1アシストで貢献。

このほか、PECズヴォレのジャミロ・モンテイロ、元MVVのFWダイロン・リブラメント、フェイエノールトとFCトゥウェンテのユース出身シドニー・ロペス・カブラルも出場した。 デロイ・ドゥアルテ（スパルタ・ロッテルダム）は代表メンバーながらこの試合ではベンチ外。ギャリー・ロドリゲス（元ADOデン・ハーグ）も出場機会はなかった。

試合前、ブックメーカーはセルビアを優勝候補に挙げていたが、先制したのはカーボベルデだった。11分、ライアン・メンデスのクロスをケビン・ピナが押し込み1－0。その後もセルビアはボールを支配したものの、ほとんど脅威を与えられなかった。

前半はセルビアが同点を目指したが、GKヴォジニャを脅かすことはできず、カーボベルデがリードして折り返した。

後半、ブビスタ監督はドゥアルテ、ジルソン・タヴァレス、エリオ・ヴァレラらを投入。交代が功を奏した。

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60分にはヴァレラのパスを受けたドゥアルテが2-0とし、

その4分後、ドゥアルテの低いクロスをギルソン・タヴァレスが押し込み3-0。試合は決まった。

終盤15分もセルビアは対抗できず、試合はカーボベルデのペースで進んだ。

セルビアは今シーズンを終え、夏休みに突入する。一方、カーボベルデは歴史的なW杯初出場へ全力投球できる。「ブルー・シャークス」は6月15日にスペインと初戦を飾り、その後ウルグアイ、サウジアラビアとグループステージを戦う。

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