ワールドカップ直前にインファンティーノ氏が提訴される

ミシェル・プラティニ氏は月曜日、FIFAとジャンニ・インファンティーノ会長を提訴すると発表した。FIFAに13年間在籍したフランス人幹部は、2015年の会長選で妨害されたと主張している。

2015年、FIFAは長期にわたる汚職で批判され、幹部が逮捕された。ブラッターは辞任した。

当時、プラティニは後任の座を狙っていたが、ブラッターとともに汚職容疑で告発された。11年前の事件では、ブラッターがFIFA名義でUEFA会長だったプラティニに数百万ユーロを送金したとされる。2025年には両者とも無罪判決を受けた。

結果として事務総長から会長へ昇進したのはインファンティーノだった。このことが今もプラティニの胸に引っ掛かっている。彼は弁護士に刑事・民事両方の訴訟提起を指示した。

プラティニは、これらの騒動で被った損害の責任はFIFAにあると主張。さらに、2015年の会長選から突然排除された背景を調べる刑事捜査も要求している。 訴状では、インファンティーノ氏、マルコ・ヴィリガー氏（2007～2016年FIFA法務部長）、ドメニコ・スカラ氏（2013～2016年FIFA監査・コンプライアンス委員会委員長）、および複数のスイス司法当局者が名指しされている。

また、近年被った損害に対する金銭賠償も要求している。W杯準備に追われるFIFAとインファンティーノ氏は、現時点でコメントしていない。