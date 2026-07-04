グループステージ72試合と波乱のベスト32を勝ち抜いた2026年W杯のベスト16が出そろった。

ベスト16はヨーロッパ6、南米3、CONCACAF3、アフリカ2。アジアはなし。

カナダは南アフリカを1-0で終盤逆転し、ブラジルは96分の劇的弾で日本を逆転した。

優勝候補のフランスはスウェーデンに圧勝し、メキシコもエクアドルを破って3開催国の残留が決まった。

イングランドはコンゴ民主共和国を2－1で逆転。最大の番狂わせはドイツ対パラグアイで、90分間は引き分け、延長を経てPK戦でパラグアイが勝利した。

モロッコはオランダ、エジプトはオーストラリアをPK戦で下した。

セネガル対ベルギーは試合終了4分前までセネガルが2－0とリードするも、ルカクとティレマンスの活躍でベルギーが逆転した。 118分にはVAR判定でティレマンスへのファウルが認められ、PKを獲得。レッドデビルズは辛勝で次ラウンドへ進出し、ボスニア・ヘルツェゴビナを破ったアメリカと対戦する。

スペインはオーストリアを3－0で破り、順当に16強進出した。クロアチアを倒したポルトガルと、デ・ラ・フエンテ監督率いるスペインがイベリア・ダービーで激突する。

一方、アルジェリアはスイスに0－2で敗退。アルゼンチンはカーボベルデを破り、ガーナはコロンビアに敗れて最後の敗退国となった。

準々決勝は本日土曜にカナダ－モロッコ、パラグアイ－フランスが行われ、明日はブラジル－ノルウェー、メキシコ－イングランドが予定されている。

月曜はポルトガル対スペイン、アメリカ対ベルギー。火曜はエジプト対アルゼンチン、スイス対コロンビアで締めくくる。