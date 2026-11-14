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エジプトサッカー協会のイサーム・アブドルファッターハ委員長が率いる主審委員会は、エジプト・プレミアリーグ第9節として今月23日に開催予定のアル・アハリ対ピラミッズの試合を、エルサルバドル人の国際主審イバン・バートン氏が担当することを発表した。

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国際大会での豊富な経験を持つバートンが、首位と2位による対戦の主審に起用された。この一戦の結果は、首位争いにおいて極めて大きな意味を持つ。

ピラミッズは勝ち点24で順位表の首位に立ってこの試合に臨み、一方のアル・アハリは勝ち点20で2位につけている。これにより、アル・アハリは勝利すれば差を勝ち点1に縮めるチャンスを得る一方、ピラミッズは差を広げ、首位の座をより確固たるものにすることを狙う。

バートンは2018年から国際サッカー連盟「FIFA」の国際主審バッジを保持しており、以降、代表およびクラブレベルでいくつもの主要大会に携わってきた。

このエルサルバドル人主審は、2022年のカタール・ワールドカップに出場した経歴を持ち、その後2026年の最新大会でも試合の主審を務め、北中米カリブ海サッカー連盟「CONCACAF」の審判団の中での地位をさらに確固たるものにした。

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カタール・ワールドカップでは、バートンは3試合を裁き、その中でも日本対ドイツ、ブラジル対スイス、そしてラウンド16でのイングランド対セネガルの対戦が特に注目された。

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また、ゴールドカップ、CONCACACACACAONCACAFチャンピオンズリーグ、U-17ワールドカップといった他の大会でも経験を積んだほか、東京2020オリンピックのサッカー競技にも参加した。

一方、2026年ワールドカップでは、バートンは4試合を裁き、その中でも準決勝のフランス対スペインの対戦が特に注目され、これは彼のキャリアおよび中米地域の審判史における歴史的な節目となった。

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「CONCACAF」によると、この試合の主審に選ばれたことで、彼は中米出身者として初めてワールドカップ準決勝の対戦を裁いた主審となり、また同連盟の歴史においてこのラウンドの試合を裁いた最年少のCONCACAF所属主審にもなった。

「CONCACAF」のデータによれば、バートンはこの偉業を35歳5カ月17日で達成した。同連盟はまた、彼のチームに同胞のダビド・モランと、ニカラグア人副審のアントニオ・ブビエロが加わっていたことにも言及した。

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この起用は、CONCACAFの大会から離れ、世界最大のサッカー大会における注目の試合の主審を任されたことで、このエルサルバドル人主審が国際舞台で得ている信頼を反映している。

こうした審判歴を持つバートンは、アル・アハリとピラミッズの対戦を裁くにあたり、エジプトのピッチで新たな試練に直面する。この一戦は、リーグ順位表における両チームの位置ゆえに特別な重要性を帯びている。