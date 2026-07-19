ワールドカップ決勝の敗戦は、レアンドロ・パレデスにとって大きな打撃となった。ボカ・ジュニアーズのMFは、スペイン戦後に感情をコントロールできなかった。NOSのアナリスト、ケネス・ペレスはパレデスをはじめとする選手たちに痛烈な批判を浴びせた。

ニュージャージーでの試合ではアルゼンチンが終始劣勢で、攻撃も機能しなかった。それでも南米チームは、パレデス、オタメンディ、タリアフィコらの荒いファウルで存在感を示した。

決勝直後の映像では、パレデスがスペインDFエリック・ガルシアの喉を強く掴む場面が映し出された。さらにガビにも狙いを定め、ガビは倒された。スラヴコ・ヴィンチッチ主審は最終的にパレデスにレッドカードを提示した。

「彼らが負けたのは当然だ」とペレスは語る。「シュートはゼロ、あまりにも情けない敗北だ。本当に腹が立つよ。こんな振る舞いで、こんな試合をしようとするなんて。」

「スペインに圧倒されたのは理解できるが、こんな方法で結果を出そうとするのはアルゼンチンとして恥ずべきだ」

「これが彼らのスタイルでも関係ない。ただ恥ずかしいだけだ！パレデス、タリアフィコ、オタメンディ……まったく、僕たちはサッカーファンのはずだ。決勝戦はチェスのような駆け引きになることもあるが、これは別物だ」とペレスは語った。