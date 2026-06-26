ワールドカップ決勝を脅かす危機…ミットライフでの試合開催中止を求める緊急の要請

2026年W杯決勝の会場、ニュージャージー州「メットライフ・スタジアム」のピッチに批判が集中している。 ここで行われた試合後、選手や監督、世界各国のメディアが「大会にふさわしくない」と一斉に批判。FIFAに対し、決勝を別のスタジアムへ移すよう求める声も上がっている。

ドイツ紙ビルトは木曜のドイツ対エクアドル戦後、ピッチの状態を「容認できない」と批判し、FIFAに会場変更を真剣に検討するよう求めた。 このスタジアムはモロッコ対ブラジルの開幕戦以来、批判が絶えず、大会の舞台としてふさわしい環境かどうか深刻な懸念が示されている。

「フット・メルカート」によると、ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオールはモロッコ戦後に「暑さでピッチが異例の速さで乾燥し、ボールが動かない」と警鐘を鳴らした。 チームメイトのブルーノ・ジマレスも同調し、セネガル戦後のフランス代表陣営からも不満が漏れた。アドリアン・ラビオは「ここをスタジアムと呼べるのか分からない」と憤り、ピッチを「硬く固まった人工芝」と表現した。

フランス代表のディディエ・デシャン監督は、ピッチ直下にコンクリートスラブがあり芝が短いため、ボールの跳ね方が変わると技術的に説明した。 土壌が浅いためスパイクも使えない。専門家は、芝の過度な刈り込みと、品質や色の異なる芝を無計画に継ぎ接ぎしたことが原因と指摘する。その結果、エリアごとにボールの跳ね返りが不規則になっている。

ノックアウトステージが迫る中、改善が見込めない場合、決勝の会場変更を求める圧力がFIFAに高まっている。メットライフ・スタジアムには空調付き屋根がなく、選手たちは気象の変化や高温にさらされている。 米国には技術的に極めて先進的なスタジアムが数多くあるにもかかわらず、それらが候補から外されたという皮肉が浮き彫りとなり、この問題は2026年W杯組織委員会にとって最大の頭痛の種となっている。