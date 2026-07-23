ワールドカップ決勝を巡る陰謀説について、アルゼンチンサッカー協会会長が語った。「我々は負けたが……」

アルゼンチンサッカー協会のクラウディオ・タピア会長は、スペインとのワールドカップ決勝（1－0で敗北）を巡る陰謀説を「荒唐無稽」と一蹴した。

日曜のメットライフ・スタジアムでの決勝は120分の接戦の末、スペインが1－0で勝利した。フェラン・トーレスが唯一の得点を挙げた。

火曜日には、選手トンネルにいたアルゼンチン代表の映像が突如公開された。マルティネスとフェルナンデスはロッカールームで何かに動揺した様子だった。メッシのスピーチも疑問を呼んだ。

「落ち着いて。一番大事なのは冷静さだ。集中して、すべてを忘れ、ただ試合に集中しよう」 ただプレーしよう。試合に集中しよう」と選手トンネルで語った。

水曜にはリオネル・スカローニ監督とロベルト・アヤラアシスタント監督も陰謀説を「作り話」と一蹴しており、協会トップも同調した。

「スペインは優れており、フェアに勝った。その事実を認め、敗北も気品を持って受け入れるべきだ。嘘や陰謀論に惑わされてはならない」とタピア会長は述べた。

「確かに決勝で負けた。だがこのチームが国に大きな喜びをもたらしたことも事実だ。このチームはサッカーが我々にとってなぜ大切かを再確認させてくれた。」

「立ち止まって考えよう。50日以上も家を離れ、ただアルゼンチンを代表するという目標のために尽くした選手たち、コーチングスタッフ、関係者の犠牲を思い起こそう。」

「今日は、再びユニフォームのために全力を尽くしてくれた選手たちに感謝し、支え、称える日です。代表チームの献身、努力、そして情熱は永遠に生き続けます。この代表チームは、これまでと変わらぬ誇りを持ってアルゼンチンを代表し続けるでしょう。アルゼンチン、頑張れ」と彼は締めくくった。















