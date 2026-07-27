スロベニア人審判のスラフコ・ヴィンチッチが、ニュージャージーで行われた2026年ワールドカップ決勝、スペイン対アルゼンチンの試合を裁いた後、国際審判からの引退を発表した。これにより、最高峰の舞台で16シーズンにわたり笛を吹き、直近のワールドカップで最優秀審判の称号を手にした、ヨーロッパで最も傑出した審判キャリアの一つに幕が下ろされることとなった。

スロベニアサッカー協会は公式サイトの声明でこのニュースを発表し、46歳のヴィンチッチが、スポーツ界で最も重要な試合を裁くという栄冠でキャリアを飾った後、プロとしての道に終止符を打つことを決めたと明かした。一方、国際サッカー歴史統計連盟は同氏に2026年ワールドカップ最優秀審判の称号を授与した。

並外れた功績に彩られたキャリア

ヴィンチッチは、スポーツ界で最も重要な試合を裁いたことで、史上最高の審判の一人としての地位を確固たるものにした。ワールドカップ決勝は、チャンピオンズリーグ決勝やヨーロッパリーグ決勝も担当し、さらにユーロを4大会にわたって裁くために選ばれた審判のキャリアを飾る栄冠であり、彼が到達した並外れたレベルを映し出す稀有な功績であった。

スロベニア人審判は母国で公式に表彰され、ヨーロッパ大陸および国際舞台の最高峰で15年以上にわたって続いたキャリアを経て、スロベニア審判協会から同国史上最高の審判として認められることが見込まれている。

並外れたキャリアにふさわしい理想的な締めくくり

延長戦の末にスペインがアルゼンチンを1対0で下して幕を閉じた2026年ワールドカップ決勝は、長年にわたり決定的な判定によって尊敬を勝ち取ってきたこの審判のキャリアにおける、特別な一章の終わりを象徴するものとなった。