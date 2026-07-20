ワールドカップ決勝で敗れた後、アルゼンチンのメディアはこぞって「スペインは……」と報じている。

アルゼンチンでは、ワールドカップを満足げに振り返っている。決勝で敗れたにもかかわらず、リオネル・メッシとチームメイトたちの活躍に対する誇りが何よりも強く広がっている。スペインについては、アルゼンチンのメディアがこぞって同じ結論を下している。すなわち、スペインは当然の世界王者だということだ。

『ラ・ナシオン』紙はこれを「夢の終わり」と表現する一方、『ラ・キャピタル』紙は代表チームの献身と闘志を称えている。「アルゼンチンは最後の血の一滴、最後の勇気の火花、残る力をすべて注ぎ込み、延長戦で僅差で敗れた」と伝えている。

「リオネル・スカローニ監督率いるチームは批判を超える。彼らは伝説的な勝利を挙げ、国民の愛に支えられ、誇り高く大会を締めくくった」と記されている。

スペインが延長後半にようやく得点したことは指摘されるが、ラ・ロハの優勝は必然だった。アルゼンチンメディアもスペインの勝利を祝福するしかない。

「アルゼンチンは全力を尽くし、誇り高く敗れたが、スペインこそが2026年の正当な世界王者だ」と『オレ』紙は報じている。

『ディアリオ・ポピュラー』は「アルゼンチンは魂を込めたが、スペインが優った」と伝えた。 決勝だけでなく、恐らく最後のW杯となったメッシにも注目が集まる。

『クラリン』は「ありがとう、レオ！」と伝えた。3度目の決勝進出したメッシは、大会を去る。キャプテンはピッチで落胆の表情を浮かべたが、最後のW杯で再び決勝へ進んだ誇りを胸に抱いただろう。