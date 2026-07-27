スラブコ・ヴィンチッチがキャリアに終止符を打った。ワールドカップ決勝で主審を務めたスロベニア人レフェリーは、スロベニアサッカー協会が発表したとおり、プロサッカーで最後の試合を裁いた。

ヴィンチッチは46歳で審判を引退することを決断した。ワールドカップ決勝を裁いたあと、自分はすべてを成し遂げたと感じたという。

このスロベニア人審判は2022年にアイントラハト・フランクフルトとレンジャーズFCのヨーロッパリーグ決勝を裁き、2024年にはレアル・マドリー対ボルシア・ドルトムントのチャンピオンズリーグ決勝でも主審を務めた。

そして先週も、ワールドカップ決勝が行われたニュージャージーで主審を務めていた。このスペイン対アルゼンチンの一戦では、エンソ・フェルナンデスにレッドカードを提示した。

試合後に話題となったヴィンチッチの判定は、それだけではなかった。このスロベニア人審判は、ミケル・メリーノがニコラス・オタメンディのつま先を踏んだとして、ニコ・ウィリアムズのゴールも取り消した。

さらに、アレクシス・マク・アリスターのいくつかの無謀なタックルを罰しなかった。一方で、アルゼンチンもヴィンチッチに激怒。試合のやり直しを求める請願には大量の署名が集まった。