ワールドカップ期間中のドナルド・トランプ氏の計画をめぐり、オランダ代表スタッフ内に動揺が広がっている

NPOラジオ1のジャーナリスト、エドウィン・スクーン氏によると、ゼイストにあるオランダ代表チームのスタッフの間で不満が高まっているという。オランダ代表のスタッフは、ワールドカップ期間中の休日にFIFAが提案したプログラムに全く満足していない。

「信頼できる情報筋によると、オランダ代表チームのスタッフの間で不満が高まっている」と、NPOのジャーナリストはラジオで語り始めた。「選手だけでなく、調理師やフィジオ（理学療法士）など、あらゆるスタッフが米国へ渡ることになるのだ」

「FIFAは現在、休日に何をすべきかというスケジュールを送ってきた」と、マルコ・ファン・バステンの伝記『バスタ』の著者は続けた。

「そこにはドナルド・トランプ（米国大統領、編注）との写真撮影の機会がいくつか含まれています。彼らは自宅で新聞を読み、世界で起きていることについて意見を形成している人々です。彼らは公に発言はしませんが、トランプとの写真撮影は望んでいません。そうすればプロパガンダの一翼を担うことになり、それを彼らは望んでいないのです。」

オランダは6月14日に日本と対戦し、その後6月20日と26日にそれぞれスウェーデン、チュニジアとのグループリーグ戦が予定されている。