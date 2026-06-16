ワールドカップ合宿中にドイツ代表選手たちが毒蛇に遭遇し、一時騒然となった。

米国ウィンストン・セーラムのドイツ代表合宿で、毒蛇が選手たちに恐怖をもたらした。キャプテンのヨシュア・キミッヒは火曜日の会見で、宿舎内で毒蛇に出くわしたと明かした。

ドイツ紙ビルトによると、選手は「昨日ヘビを見かけた。毒蛇だと聞いた。噛まれたらすぐに病院へ行かなければならない。死に至ることはないと思うが、非常に危険だ」と語った。

問題のヘビは「カッパーヘッド」と呼ばれるノースカロライナ州に広く生息する毒蛇で、咬傷は通常死に至らないものの緊急治療が必要だ。

キミッチは「ドイツではこれほど危険な動物がいると感じたことはない。ここでは彼らに対して大きな敬意と畏怖の念を抱いている」と語った。

2026年W杯に向けたトレーニングキャンプでは、選手たちが周囲に十分注意を払う方針だという。キミッチはこう付け加えた。 「もし誰かが誤ってこのようなヘビを踏んでしまったら、事態は極めて悪くなるだろう。だから、ここでは安全な距離を保ち、動物から離れるようにしている」と語った。

一方、オーストリア代表はサンタバーバラの宿舎で自転車乗車を禁止したが、ドイツサッカー連盟は現時点で特別な予防措置を取っていないという。

ドイツ代表は先週の日曜、ワールドカップ初戦でキュラソーを7－1で下し、土曜のコートジボワール戦へ準備を進めている。