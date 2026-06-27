ワールドカップ史上「最も価値のある一戦」：ロナウド対70万人のコロンビア人！

明日日曜の午前に行われるポルトガル対コロンビア戦は、2026年ワールドカップで前例のない事態となっている。観戦チケットの価格が天文学的な水準に達し、専門家から大会史上「最も高額」と評されている。

スペイン紙マルカによると、現在販売中のチケットは3500ドルから、特別席は5万ドルに達する。これはグループ首位を争う大一番への並外れた関心を示している。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、コロンビアのラジオ局「カラコル」に対し、約3000万人が現地観戦を希望していると語った。

アナリストは、フロリダ州に約70万人のコロンビア系住民がいること、そしてクリスティアーノ・ロナウドの世界的な人気という2つの要因が重なったと分析している。マイアミのスタジアムでは、彼のユニフォームが最も多く見られる。

「ヨーロッパのブラジル」と呼ばれるポルトガル代表は勝ち点4で2位に入り、 2連勝のコロンビアから首位奪取を狙う。注目は6大会連続得点のロナウドと、バイエルン・ミュンヘンのディアスによるスター対決だ。

批判を浴びた後、ウズベキスタン戦で2得点を奪った“ドン”は、代表通算49人目の“犠牲者”としてコロンビアを加えるつもりだ。一方、ディアスは数十万人の母国サポーターの声援を受け、チームを率いる準備を進めている。特別な夜になることは間違いなさそうだ。