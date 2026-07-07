アルゼンチン代表は火曜日のアタランタでの試合で、0－2から逆転しエジプトを3－2で破り、ワールドカップ準々決勝進出を決めた。

このスリリングな試合は各紙の見出しを飾り、メッシの活躍と「ファラオたち」の力強いプレーが注目された。アルゼンチンの『オレー』も大きく報じた。

スペイン紙『マルカ』は「アルゼンチンは14分間で0－2から巻き返し、再び試合を救った」と伝えた。

さらに「メッシは1ゴール1アシストを記録。0－1の場面で自身のゴールが取り消されても、卓越したパフォーマンスでエジプトの歴史的反撃を封じた」と伝えた。

ブラジルの『グローボ・エスポルテ』は「壮絶な逆転劇！アルゼンチンはユニフォームの力とメッシの活躍で勝利」と伝えた。

一方、フランスの『リキップ』紙は「アルゼンチンの奇跡」と伝えた。

一方、スペイン紙『スポルト』は「アルゼンチンは依然としてメッシと他の10人の選手だ」と報じた。

イタリア『ガゼッタ・デロ・スポルト』は「アルゼンチン、W杯で力強い復活。13分で3得点、エジプトを破りメッシを準々決勝へ」と伝えた。

ポルトガルの『アポラ』は「アトランタの涙：アルゼンチンが劇的逆転でエジプトを破る」と伝えた。

イタリア『コリエーレ・デロ・スポルト』は「メッシが0-2から3-2への大逆転を牽引。エジプトは敗退」と伝えた。

ドイツ『ビルト』は「メッシの驚異的な逆転劇。エジプト戦での信じられない終盤のプレッシャー」と伝えた。

米『ザ・アスレティック』は「メッシがアルゼンチンにインスピレーションを与え、エジプト戦でW杯史上最高の逆転劇」と伝えた。