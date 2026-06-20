パラグアイ代表のミゲル・アルミロンは、サンフランシスコで行われたワールドカップ・グループリーグのトルコ戦で、相手選手と話す際に口を手で覆ったとして大会初のレッドカードをを受けた。

32歳のアルミロンはトルコの選手メルト・モルドルと会話する際、手で口元を隠した。モルドルはすぐ隣にいた副審に報告。

エルサルバドル出身の主審イヴァン・バートンはVAR確認後、アルミロンに退場を宣告した。

この出来事は前半終了間際に起こり、パラグアイは1-0でリードしていた。

パラグアイはその後もリードを守り、1-0でトルコに勝利した。

パラグアイは金曜のオーストラリア戦に勝てば直接ベスト32に進出する。

今大会では、ワールドカップ史上初めてこの新ルールが適用されている。

このルールは4月、バンクーバーのIFAB特別会議で導入が決まった。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、この処分を歓迎し、審判は選手が「言ってはならないこと」を口にしたと「仮定」して行動すべきだと述べている。

ただし、レッドカードを提示するかどうかは、主審が状況や事情を総合的に判断する。

選手たちが口元を覆う行為は、2月のチャンピオンズリーグでベンフィカのジャンルーカ・プリスティアーニがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールと話す際にユニフォームをまくり上げたことで議論になった。

このアルゼンチン代表は人種差別的発言の疑いをかけられ（本人は否定）、1試合の出場停止となった。その後、UEFAの調査で有罪となり、6試合の出場停止（3試合は執行猶予）が科された。