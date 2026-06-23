金融専門家のロブ・ウィルソン氏は、イングランド代表のスター選手が2026年W杯でチームを優勝に導けば、巨額の収入を得ると予測した。

同氏は、レアル・マドリードとイングランド代表のジュード・ベリンガムが2026年W杯でチームを優勝に導けば、最大1,000万ポンド（約1,270万ドル）の収入増を見込めると指摘した。

ウィルソン氏は「22歳のベリンガムは、特にクロアチア戦（4-2）の決勝点など大会での活躍でスターとしての地位を確立し、世界的なマーケティング価値が高まる可能性がある」と説明した。

英紙『デイリー・スター』によると、ウィルソン氏は金融プラットフォーム「ヴィトーリ」でこう語った。「商業的に見ても、イングランドで最も注目されるのは再びベリンガムだ。レアル・マドリードでの高いパフォーマンスと母国でのヒーロー像という希少な組み合わせを持つ。代表でも最も重要な選手だからだ」。

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彼は若く、グローバルブランドにふさわしい洗練されたスタイルと個性を持つ。現在もサッカー界で最高収入の部類で、レアル・マドリードなどからの収入約4000万ポンド、ピッチ外収入約1500万ポンドと推定される。 しかし大会で得点を量産するなど突出した活躍を見せれば、この額は2500万ポンドに達する可能性もある」

スポーツシューズやウェアだけでなく、高級ファッション、ビデオゲーム、 時計やヘルスケア製品など幅広いプラットフォームでマーケティングを展開できる点が大きいと指摘した。そのうえで、この価値を現実のものとするには、彼がレギュラーとして出場し、イングランド代表がワールドカップで好結果を残すことが不可欠だと強調した。

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