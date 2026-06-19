ワールドカップ初登場…カナダ人主審がフランス対イラク戦を裁く

国際サッカー連盟（FIFA）は金曜日、2026年ワールドカップのグループリーグ第2戦で来週火曜午前0時（メッカ時間）に開催されるフランス対イラク戦の主審に、カナダのドリュー・フィッシャー氏を任命したと発表した。

45歳のカナダ人審判で、ワールドカップ本大会では初担当となる。2012年からメジャーリーグサッカー（MLS）で229試合の主審を務めたベテランだ。

2024年と2025年にMLS「シーズン最優秀審判」に選ばれるなど、実績は豊富。CONCACAF地区のワールドカップ予選でも9試合を裁いた。

また、2025年のクラブワールドカップで2試合を担当し、パリ・サンジェルマン対ボタフォゴ戦（0-1）も裁いている。 この試合にはフランス代表のルーカス・エルナンデス、ブラッドリー・バーコラ、デジレ・ドゥイの3選手が出場していた。

FIFAは同時に審判団も発表し、副審はマイケル・バーヴィジェンとレスリー・アルバロ（以上カナダ）が務める。 第4審判はスイス人のサンドロ・シェラー、予備副審は同国のステファン・デ・アルメダが務める。

フランス代表は初戦でセネガルに3-1で勝利し、好スタートを切った。一方、イラクはノルウェーに1-4で敗れている。