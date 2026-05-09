ウィルフレッド・ヘネーは番組『Vandaag Inside』で、今週初めにディック・アドヴォカートがキュラソー代表を率いてワールドカップに出場するとの噂があったと語った。しかし、すぐにその計画は実現しないことが判明。キュラソーは現在、その決断の代償を払っている。

2月末、娘の病気を理由に辞任した。後任には「小さな将軍」の愛称で知られるフレッド・ルッテンが就いた。

その後、ジニー氏は裏で協議が進んでいると明かし、「現在、ディックとも話し合われていると思う」と語った。サッカー協会理事会ではルッテンとアドボカートのどちらを優先するかが議論されていた。

金曜日、ギルバート・マルティナ会長は、アドヴォカートが代表監督に復帰せず、W杯期間中もルッテンが指揮すると発表した。

この決定は代表チームのメインスポンサー「ザ・ブルー・ウェーブ」にも影響する。同社は2026年W杯後に契約を終了する予定だ。 複数のメディアによると、コーレンドンの最高経営責任者ウスリ氏はアドヴォカートの復帰を支持していたが、実現せず、同社は大会後にスポンサーを撤退する方針だ。

同CEOは、ワールドカップ終了までの金銭的義務は履行すると表明した。「私は約束を守る男だ」と、先日新聞『Èxtra』に語った。ただし、キュラソー代表チームは今後コレンドンのスポンサーシップを受けなくなることも明らかにした。

W杯出場決定後、同社は1日限り「コレンディック」に改名。これはアシスタントコーチ、コレン・ポットと当時の代表監督ディック・アドヴォカートに由来する造語だった。