ワールドカップ出場者がデッドラインデーにハノイFCでの新たな挑戦のためオランダを去る

ベトナムの移籍市場最終日、ハノイFCはケビン・フェリダの獲得で戦力を補強した。MFのフェリダはFCデン・ボスから加入し、同クラブではキャプテンを務めていた。デン・ボスにはこの取引による移籍金が入る。

フェリダはデン・ボスにとって重要な戦力で、2つの時期に分けて合計182試合に出場した。フェリダは2018年にデン・ボスの下部組織から台頭し、RKCワールワイクへ移籍するまで、最終的に4年間にわたってデ・フリールトでプレーした。

マンドemakers・スタディオンで3年を過ごした後、26歳のフェリダは2025年夏に古巣復帰を選んだ。そこでも再びすぐに重要な存在となった一方で、いつか海外でプレーしたいという希望も持ち続けていた。

ハノイFCは元リヴァプールのMFハリー・キューウェルが率いており、そのスカッドにはサイラス・クリスティ（元ダービー・カウンティ、フラム、ハル・シティ）やアダム・タガート（元フラム）といった、比較的知られた顔ぶれもいる。

フェリダにとって、こうして特別な1年となっている。スパイケニッセ生まれでキュラソー代表19試合出場の同選手は、昨夏にディック・アドフォカート率いるワールドカップのメンバーに入っていたが、最終的に出場機会はなかった。

FCデン・ボスのテクニカルマネジャー、イェスパー・フッデは「ケビンはこの夏の時点で、次のステップに進みたいとすでに伝えていた。ただ、先週までは具体的な関心はなく、今回この選択肢が突然浮上した」と語った。

「シーズンがすでに本格的に進んでいて、移籍市場もほぼ1カ月前に閉まっている状況なので、レギュラーの先発選手を失うのは、もちろんスポーツ面では理想的ではない。だからこそ、魅力的で特別な可能性が生まれたなら、我々はそれを真剣に検討する」

「ハノイは、ありふれたサッカーの国ではない場所での冒険だ。誰もがこうした経験をできるわけではない。私たちはケビンからその経験の機会を奪いたくなかった。ベトナムでの成功を願っている」とフッデは締めくくった。