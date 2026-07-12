ワールドカップ出場国の協会が代表監督を解任し、パトリック・ヴィエラを新監督に任命した。

パペ・ティアウ氏がセネガル代表監督を解任された。アフリカネイションズカップ決勝で物議を醸し、ワールドカップでも苦戦したことが理由だ。セネガルサッカー協会はすでに後任を決めているという。

ティアウ監督は、アフリカネイションズカップ決勝のモロッコ戦でピッチ上は勝利しながらも規定により敗戦となったことで批判を浴びていた。

W杯ラウンド16ではベルギー戦で2－0から逆転負けし、45歳の監督の去就は決定的となった。

パペ・ゲイエら選手の一部がティアウ監督の下でプレーしたくないと表明したとも伝えられる。代表団内では不正行為があったという報道もある。

複数のメディアは、選手団が宿泊するホテルで無許可の訪問客を受け入れ、プライベートパーティーが開かれたと報じた。その際、アルコールが提供され、高価な贈り物が配られたという。複数のホテル従業員が騒音で苦情を申し立てていた。

セネガルサッカー連盟（FSF）は声明で「代表チームの成績と将来性を徹底的に評価した結果、この決定が必要だと判断した」と説明した。

後任には、セネガル生まれながらフランス代表としてW杯とEUROを制したパトリック・ヴィエラが有力視されている。