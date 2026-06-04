ワールドカップ出場国で最小のキュラソーが、ウィレムスタッドの壁に「ザ・ブルー・ウェーブ」を刻んだ。

ドイツとの歴史的なワールドカップ初戦を前に、ウィレムスタッド中心部に代表チームへの敬意を示す大規模な壁画が完成した。 6月14日（土）、人口約15万6000人のこの島はW杯史上最小国としてドイツと対戦する。 この快挙は島民とオランダ在住キュラソー人コミュニティに大きな誇りを与えている。その瞬間を永遠に刻むため、代表チームの愛称が文字通り「顔」を持つことになった。ウィレムスタッドのピーターマイ通りには、「キュラソー・ブルー・ウェーブ・ミューラル」が完成しつつある。

この壁画は、愛称「ザ・ブルー・ウェーブ」の代表チームと、島を世界舞台へ導いた世代へのオマージュだ。 作品はPietermaai 1-7に設置され、住民や観光客を含む毎日約1万人が通行する場所です。街の中心部に誇り、文化、アイデンティティの象徴として長く残るでしょう。

制作するのは、島内で大規模壁画やビジュアルアートを手がけるキュラソーのアーティスト、ギャリック・マルチェナ氏。壁画は、スポーツと文化、アイデンティティが融合するキュラソーの魅力を表現し、サッカーを超えるメッセージを伝える。小さな島でも大きな夢を抱き、世界へ示せるという希望がテーマだ。

作者マルチェナ氏は「この壁画は、W杯出場だけでなく、島全体が一つになり挑戦した証しだ。見る人に『これは私たちみんなで成し遂げたことだ』と感じてほしい」と語る。

ワールドカップは6月11日から7月19日まで開催され、キュラソーはドイツ戦後にエクアドル（6月21日）、コートジボワール（6月25日）と対戦します。大会期間中、世界が「ブルー・ウェーブ」に注目する中で、この壁画は今のサポーターだけでなく未来の世代にも島の誇りを伝えるでしょう。

プロジェクトは、キュラソーの国際的な認知度向上、地元創造性の促進、世界中のキュラソー人コミュニティの絆強化も目指す。発起人は大使、サポーター、企業に参加を呼びかけている。

「キュラソー・ブルー・ウェーブ・ミューラル」は、ウィレムスタッドのピーターマイ1-7番地に段階的に制作されます。デザインはワールドカップ前に公開され、支援が集まれば壁面全体を覆う大規模作品へ発展する予定です。本プロジェクトはクラウドファンディングプラットフォーム「Club-meister」で資金調達を行っており、詳細は同サイトでご確認いただけます。