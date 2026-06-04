ワールドカップ出場国で最も小さな国、キュラソーがウィレムスタッドの壁に「ザ・ブルー・ウェーブ」を刻んだ。

ドイツとの歴史的なワールドカップ初戦を前に、ウィレムスタッド中心部に代表チームへの敬意を示す大規模な壁画が完成した。 6月14日（土）、人口約15万6000人の同国はドイツとワールドカップ初戦を迎える。 この快挙は島民とオランダ在住キュラソー人コミュニティに大きな誇りを与えている。その瞬間を永遠に刻むため、代表チームの愛称が文字通り「顔」を持つことになった。ウィレムスタッドのピーターマイ通りには、「キュラソー・ブルー・ウェーブ・ミューラル」が完成しつつある。

この壁画は、愛称「ザ・ブルー・ウェーブ」の代表チームと、島を世界舞台へ導いた世代へのオマージュだ。 作品はPietermaai 1-7の目立つ壁に描かれ、住民や観光客を含む毎日約1万人が通行する場所だ。街の中心部に誇り、文化、アイデンティティの象徴として長く残るだろう。

制作するのは、島内で大規模壁画やビジュアルアートを手がけるキュラソーのアーティスト、ギャリック・マルチェナ。壁画は、スポーツと文化、アイデンティティが融合するキュラソーの魅力を伝える。小さな島でも大きな夢を世界へ示せるというメッセージが込められている。

作者マルチェナ氏は「この壁画は、W杯出場だけでなく、島全体が力を合わせれば何ができるかを示すメッセージだ。通りかかる人が『これは私たちみんなで成し遂げたものだ』と感じてほしい」と語る。

ワールドカップは6月11日～7月19日に開催され、キュラソーはドイツ戦後、エクアドル（6月21日）とコートジボワール（6月25日）と対戦します。世界が「ザ・ブルー・ウェーブ」に注目する今、この壁画は現在のサポーターだけでなく未来の世代にも島の誇りを伝えるでしょう。

プロジェクトは、キュラソーの国際的認知度向上、地元創造性の促進、世界中のキュラソー人コミュニティの絆強化も目指す。発起人は大使、サポーター、企業に参加を呼びかけている。

「キュラソー・ブルー・ウェーブ・ミューラル」は、ウィレムスタッドのピーターマイ1-7番地に段階的に制作されます。デザインはワールドカップ前に公開予定で、支援が広がれば壁面全体を覆う大規模作品へ発展する可能性があります。本プロジェクトはクラウドファンディングプラットフォーム「Club-meister」で資金調達を行っており、詳細は同サイトにて確認できます。