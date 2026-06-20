マンチェスター・シティは、昨季レンタル移籍した数名を呼び戻す準備をしている。エンツォ・マレスカ新監督の下、大規模な再建は行わず、チームを強化する選手を見極める。

中でも注目されるのが、ブラジル人DFヴィトール・リースだ。彼はスペインのジローナで1シーズンを過ごし、チームの苦境の中でも存在感を示した。

20歳のリースは、シティ・フットボール・グループ傘下のジローナで2025-2026シーズンを過ごし、ラ・リーガで主力として貴重な経験を積んだ。

最終節でジローナは降格したが、彼の活躍はチームにとって数少ない明るい材料だった。このためシティは、新たなレンタル先を探すのではなく、来季の計画に彼を組み込む方針を決めた。

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とモウリーニョの下で輝いたスターたち リースは7月末、香港でのプレシーズンキャンプにシティメンバーとして合流する見込みだ。W杯に出場しない選手たちとトレーニングを行い、その後、チーム内での役割が最終決定される。

スペインではジローナでの活躍を受けバルセロナが関心を示していると報じられたが、BBCによるとマンチェスター・シティ内部では「単なる憶測」と捉えられているという。 現時点では来季の選択肢として残す方針だ。

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パルメイラスではトップチームで22試合しか出場していないが、シティは2025年1月、2960万ポンドで獲得。同月、アブドゥルカディル・ホサノフも加入した。 ウズベキスタン代表ホサノフがレギュラーを確保した一方、リースは出場4試合にとどまり、経験を積むためレンタル移籍した。