ワールドカップ出場を逃したイタリアのスター選手が精神科医の助けを借りる

イタリア代表の一人が、2026年W杯出場を逃したことに衝撃を受けたと語った。

インテルのFWフランチェスコ・ピオ・エスポジートは、W杯予選PO決勝ボスニア・ヘルツェゴビナ戦でPKを失敗し、イタリア代表として衝撃を受けたと語った。

stc tvでは、ベティ・ファイバー、マフーター4、マックス、プロ4、プロ5の各プラン加入者はセリエAを無料で視聴できます。

20歳の彼はPK戦の第一キッカーだったが、シュートはクロスバーを直撃した。

イタリア紙『コリエレ・デラ・セラ』のインタビューに彼は「すぐに受け止めるのに苦労した。一点を見つめ、何が起きたのか理解できなかった。ショックだった」と語った。



Getty Images

続けて彼は「最初に浮かんだのは、チームメイトや自宅のファン、友人、家族を裏切ったことだ。またPKを蹴る機会は来る。成功もあれば失敗もある。あの日、最初に蹴る責任を受け入れ、自信もあったが、結果は最悪だった」と語った。

さらに「ほとんどの時間10人で戦い、チャンスを作っても足りなかった。イタリアにとってW杯出場は義務で、僕たちは責任を負う」と語った。

トラウマとの向き合い方について、エスポジートは「数カ月前からスポーツ心理学者と協力し始めた」と明かした。

さらに「私は正直に話し、具体的な助言をもらっている。彼は大きな支えで、この分野の探求を楽しんでいる」と語った。

インテルのスター選手は日々のルーティンについてこう語った。「試合後はアドレナリンで眠れない。大切な人と過ごし、プレイステーションはしない。英語力を伸ばすため、最近英語コースを始めた」。



関連記事：イタリア代表監督が明らかに