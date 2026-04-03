ワールドカップ出場を逃したことを受け、ジェンナーロ・ガットゥーゾはイタリア代表監督を即時辞任した

イタリアサッカー連盟は金曜日、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督がイタリア代表監督を退任すると発表した。この噂は以前から囁かれていた。

48歳の指揮官は、来夏のワールドカップ出場を逃した責任を取る形となった。「自ら掲げた目標を達成できなかったことを胸を痛めつつ、代表監督としての私の任期は終わったと受け止めている」と、退任する監督は述べた。

「代表チームを率いることは光栄でした。そして、献身と忠誠心を持ってユニフォームのために尽力してくれた選手たちと共に戦えたことを誇りに思います。しかし、最大の感謝を捧げたいのは、ここ数ヶ月間、絶え間なく代表チームへの愛と支援を示してくれたファン、そしてすべてのイタリアの人々です。」

イタリアサッカー連盟は2025年6月15日、解任されたルチアーノ・スパレッティの後任としてガットゥーゾを任命した。ボスニア・ヘルツェゴビナとのPK戦の敗北により、アズーリは3大会連続でワールドカップ出場を逃すことになった。イタリア代表は、2018年と2022年のワールドカップでも出場を逃していた。

イタリアサッカー連盟は今後、大きな変革を迫られることになる。ガットゥーゾ監督の退任に伴い、ガブリエレ・グラヴィーナ会長と、チームマネージャーを務めていたジャンルイジ・ブッフォンも退任するからだ。

現役時代には73回の代表戦出場を果たしたガットゥーゾは、2013年から監督として活動している。代表監督に就任する前から、彼は数多くのクラブでの指導歴を持っていた。

クラブ監督としては、FCシオン、USパレルモ、OFIクレタ、ACピサ、ACミラン、ナポリ、バレンシア、オリンピック・マルセイユ、ハイドゥク・スプリットを率いてきた。