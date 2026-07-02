ワールドカップ優勝確率はアルゼンチンの半分、ブラジルの3倍。

スポーツデータ会社「オプタ」は、フランス代表が2026年W杯の優勝候補トップで、優勝確率30.12％と算出した。

オプタのスーパーコンピュータが実施したシミュレーションでは、2位がアルゼンチン（14.76％）、3位がスペイン（12.03％）、4位がイングランド（9.15％）。ブラジルは9.04％で5位にとどまり、フランス勝率の約3分の1だった。

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ベルギー代表監督はセネガルについて「こうしたチームは試合終盤に戦術的な枠組みを失う」と語った。

同モデルは大会全試合を対象に2万5000回以上シミュレーションを行い、過去と直近のチームパフォーマンス、対戦相手の強さ、試合結果の確率を反映。得点が生まれるたびに予測を更新する。

フランスが上位候補に挙げられるのは、大会を通じて無敗を維持していること、 また、キリアン・エムバペが6得点を挙げるなど、全試合で3得点以上をマークしている。エムバペは通算18得点とし、メッシの19得点という最多記録に迫っている。

フランスは現在ベスト16でパラグアイ戦へ準備を進めており、勝者はモロッコ対カナダの勝者と準々決勝で対戦する。