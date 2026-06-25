ブラジル代表のヴィニシウス・ジュニオールは、ワールドカップで「セリーサオ」の4人のレジェンドが達成した偉業を再現した。この記録は、2002年以来遠ざかる優勝への期待を高める。

2026年大会でも活躍を続け、木曜日に開催されたグループ3第3節スコットランド戦で2得点を挙げ、3－0の勝利に貢献した。

この勝利でブラジルはグループ1位で突破し、グループ6の2位と対戦する。

オプタの統計によると、ヴィニシウスはグループステージ3試合すべてで得点を挙げたブラジル代表5人目の選手となった。

第1節と第2節でもモロッコとハイチ相手に得点を挙げていた。

この記録は1970年のジャルジーニョ、1994年のロマーリオ、2002年のロナウドとリバウドに続く快挙だ。

ブラジルはグループステージ全試合で得点を挙げた選手を擁した過去3大会すべてで優勝しており、24年ぶりのタイトル奪還へ期待が高まる。

ブラジルは5度の優勝で最多記録を持つ。

また、ヴィニシウスは今大会4得点を挙げ、得点ランキング2位につけている。上回るは5ゴールのアルゼンチン・リオネル・メッシだけだ。

ブラジルのスターは、フランス代表キリアン・エムバペとノルウェー代表エルリング・ハーランドと並んでいる。