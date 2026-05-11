ワールドカップ代表メンバーを発表した最初の国；PSVのFWに朗報

PSVのFWエスミル・バヤクタレヴィッチが、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯最終メンバー26人に選ばれた。月曜日に発表され、米国・カナダ・メキシコ開催大会へ向け、同国が最も早くリストを提出した。オランダなど計47カ国が追随する予定だ。

各参加国は6月1日までにFIFAへ代表メンバーを提出する。オランダと同組のフランスと日本は今週後半に提出予定で、クーマン監督は25日に代表メンバーを発表する。

バヤクタレヴィッチは3月のプレーオフ・イタリア戦で決勝PKを決め、同国を本大会へ導いた。 代表戦14試合に出場するこのウイングは、40歳で148試合出場を誇るエディン・ジェコ、元アヤックスのベンジャミン・タヒロヴィッチとともに大会に臨む。

同国は北マケドニアとパナマと親善試合を行い、本大会ではカナダ、スイス、カタールと同じグループに入る。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表のW杯最終メンバー：

GK：ニコラ・ヴァシリ（FCザンクト・パウリ）、マルティン・ズロミスリッチ（HNKリエカ）、オスマン・ハジキッチ（スラヴェン・ベルポ・コプリヴニツァ）

DF：セアド・コラシナツ（アタランタ）、 アマル・デディッチ（ベンフィカ）、ニハド・ムヤキッチ（ガジアンテプスポル）、ニコラ・カティッチ（シャルケ04）、タリク・ムハレモヴィッチ（サッスオーロ）、ステパン・ラデリッチ（リエカ）、デニス・ハジカドゥニッチ（サンプドリア）、ニダル・チェリック（ランス）

MF：アミール・ハジアメトヴィッチ（ハル・シティ）、イヴァン・スニッチ（パフォスFC）、イヴァン・バシッチ（FCアスタナ）、ジェニス・ブルニッチ（カールスルーエSC）、エルミン・マフミッチ（スロヴァン・リベレツ）、 ベンジャミン・タヒロヴィッチ（ブロンビーIF）、アマール・メミッチ（ヴィクトリア・プルゼニ）、ケリム・アラジベゴヴィッチ（RBザルツブルク）、エスミル・バヤクタレヴィッチ（PSV）

FW：エルメディン・デミロヴィッチ（VfBシュトゥットガルト）、ヨヴォ・ルキッチ（ユニヴェルシタテア・クルージュ）、サメド・バズダル（ヤギェウォニア・ビャウィストク）、ハリス・タバコヴィッチ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、エディン・ジェコ（シャルケ04）。