ワールドカップ代表チームの監督……モウリーニョがレアル・マドリードでのアシスタントを決定

レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督は、かつてのアイトール・カランカとの成功を繰り返そうと、同郷ポルトガル人のリカルド・カルヴァリョをコーチングスタッフに招へいしようとしている。

ジャーナリストのセルヒオ・バレンティン氏によると、カルヴァリョはモウリーニョが具体的に指名した候補で、「レアル・マドリードはモウリーニョと共に働く元選手を探しており、モウリーニョ自身がチェルシーとレアル・マドリードで指導したカルヴァリョを推薦した」という。

ポルトガル代表DFだったカルヴァリョは2010～2013年までモウリーニョ率いるレアル・マドリードでプレーし、2017年に現役を引退して指導者に転身した。

現在はポルトガル代表でロベルト・マルティネスのアシスタントコーチを務めており、オファーを受け入れるかどうかは未定だ。

ヴァレンティン記者は以前、ベルナルド・シルバのレアル移籍が正式決定前にモウリーニョが獲得を希望と報じた人物だ。

フロレンティーノ・ペレス会長はモウリーニョの戦術プロジェクトを全面支援する方針で、監督の要望には最大限応える構えだ。ほかにもペペの名前が候補に挙がっているが、伝説的センターバックの復帰は現実的には難しいとみられる。

マルセイユではアンドレ・ヴィラス＝ボアスのアシスタントを務めた経験があり、モウリーニョの下で働くことは将来的な監督就任への好機となるかもしれない。