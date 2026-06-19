2026 FIFAワールドカップが開幕し、議論が白熱している。GOALのFanZoneがファンに「ラフィーニャとロナウド、今すぐ欲しいのは？」と質問。

GOALの「FanZone」がファン5人に尋ねると、4人がバルセロナのブラジル人ウインガーを支持。ロナウド派は1人だけだったが、そこから生まれたのは、ネットの議論を象徴する生々しいサッカー論争だった。

「なんで？ なんでロナウドなんだよ？」――議論開始からわずか1秒も経たないうちに、最初の攻撃が飛んだ。

ロナウド派は一歩も引かない。

「クリスティアーノ・ロナウドだから」と即答。名前だけで決まる、と言わんばかりだ。

だがラフィーニャ派は「名前だけだ」と切り捨てた。

「一方はサウジリーグ、もう一方はバルセロナだ」という決定打に、4対1の議論は沸点に達した。

41歳のロナウドはサウジ・プロリーグのアル・ナセルでキャリアの終盤を迎え、29歳のラフィーニャはバルセロナでラ・リーガ制覇を果たし、個人成績も絶好調。W杯を控える今、この差は明白だ。

それでもロナウド派は引かず、こう反論した。

「この男はラフィーニャより25年、30年、いや50年も優れたサッカーをしてきた」とCR7のキャリア全体を指し示した。

ラフィーニャ派は引き下がらない。

「でも、話題にしているのは今シーズンでしょ」と2人が同時に口にした。

その反論は正しく、彼らは理解していた。W杯は現在進行形の舞台だ。

しかし直後、ロナウド派は空気を読めなくなった。主張を貫こうとこう言い切った。「ラフィーニャの最高のシーズンでも、ロナウドの最悪のシーズンより下だ」

一瞬、沈黙が流れた。

すると、ラフィーニャ派のリーダー格がその言葉をゆっくり繰り返した。片眉を上げ、すべてを語る笑みを浮かべながら――まるで「ラフィーニャをGOATと呼ぶなんて」と嘲笑するように。場の空気が変わった。議論は終わった。

「フライドポテトを袋に入れてくれよ、おい」