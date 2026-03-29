ワールドカッププレーオフ、決勝戦：ブックメーカーによると、モンテッラ監督率いるトルコが予選突破の最有力候補で、スウェーデンとデンマークも有力視されている

イタリアを除けば、ワールドカップ予選プレーオフ決勝での優勝最有力候補はトルコだ。ブックメーカーの見解によれば、ルーマニアに辛勝したばかりのヴィンチェンツォ・モンテッラ監督率いるトルコ代表は、コソボとのアウェイ戦において圧倒的な優勝候補と見なされている。 実際、GoldbetやBetterでは、トルコの勝ち抜けオッズが1.42、ドイツ人監督フォダ率いる代表チームの勝ち抜けオッズは2.80となっている。コソボにはホームアドバンテージがあり、6試合連続無敗という好調さがあるが、モンテッラ監督率いるチームにはユルドゥズ、チャルハノール、ギュレルといった質の高い選手たちがおり、技術的な優位性を発揮できるだろう。 アメリカ・メキシコ・カナダ大会への出場権は、ポーランドをホームに迎えるスウェーデンも獲得する可能性がある。 ソルナで行われる一戦は、ヨケレス（準決勝のウクライナ戦で3得点）とレヴァンドフスキ（アルバニア戦でジエリンスキと共に得点を挙げた）による激突となる。専門家たちは、イサクとクルセフスキが負傷で欠場するにもかかわらず、ホームチームを支持している。 スウェーデンの決勝トーナメント進出オッズは1.57、ポーランドは2.35となっている。最後のプレーオフ決勝では、チェコとデンマークが対戦する。ホームのチェコ代表はアイルランド戦で（0-2のビハインドから逆転し、PK戦の末に）劇的な勝利を収めたばかりであり、一方、リーマー監督率いるデンマーク代表は北マケドニアを圧倒した。 ピッチ上にはイタリア人選手が多数登場する。一方にはシック（元サンプドリア、ローマ）、もう一方にはホイユンド（ナポリ）、イサクセン（ラツィオ）、ネルソン（ヴェローナ）がいる。勝敗の行方はデンマークに軍配が上がり、デンマーク代表の勝利オッズは1.60となっている。一方、チェコ代表の勝利オッズは2.30倍だ。



