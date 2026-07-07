エジプト代表FWムスタファ・ジコは、火曜夕方に「アタランタ」スタジアムで行われた2026年W杯16強戦でアルゼンチンに3－2で敗れた後、「ファラオ」たちのパフォーマンスに誇りを示した。

試合後、ジコは「後半に不可解な出来事が起こり、流れが止まった」と審判の判定に言及した。

エジプトはヤセル・イブラヒムとジコのゴールで2－0と先制し、79分までリードした。しかしアルゼンチンがクリスティアン・ロメロ、リオネル・メッシ、エンツォ・フェルナンデスのゴールで逆転した。

この試合では、ジコのゴールが「攻撃の起点となったマルワン・アッティアによるディフェンダーのリサンドロ・マルティネスへのファウル」を理由に取り消されたほか、アルゼンチンが逆転した場面でモハメド・サラーへのPKが認められなかったことなど、判定を巡って大きな物議を醸した。

大会敗退後、涙ながらに「beIN SPORTS」の取材に応じたジコはこう語った。 「神に感謝します。神の意志です。ファンに喜びを届けたいと強く願っていましたが、世界王者を相手に良い試合ができました。後半に何が起きたのかは分かりません。確かに奇妙なことが起こり、世界中が見ていました。」

ファラオズのストライカーはファンに謝罪し、「選手たちとエジプト国民全員に感謝している。今日は喜んでもらいたかったが叶わなかった。神が導き、また笑顔を取り戻せることを願っている」と語った。 私たちは大会を全力で戦い、できるだけ遠くまで進もうとしました。大会に参加したすべてのエジプト人選手、サポーター、世界中で私たちを支えてくれたすべての人に誇りを感じています。感謝と謝罪の気持ちをお伝えします」。

最後にジコは、エジプト代表の闘志と判定についてこう語った。 「試合開始から我々は何も恐れず、ただ勝利を目指した。だが後半、不可解なファウルや理由も不明なゴール取り消しなど、奇妙な出来事が続いた。」