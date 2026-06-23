ワールドカップへの宣戦布告…ディシャン監督「ムバッピはメッシとロナウドの記録を塗り替える！」

キリアン・エムバペはイラク戦で2得点を挙げ、リオネル・メッシとの記録競争に火をつけた。ワールドカップ歴代得点王の座を争う2人の差は、現在わずか2ゴールだ。

フィラデルフィアでディディエ・デシャン監督は「記録は破られるためにある」と語り、火に油を注いだ。

フランスがイラクを3-0で下した一戦で、ムバッペは大会2度目の1試合2得点をマークした。しかしこの2ゴールは、長時間の雨天中断により、1ゴール目から3時間後にようやく生まれた。2ゴール目の間隔は180分にも及んだが、結果的には王座への距離を縮めた。

ムバッペの通算得点は16ゴールとなり、ミロスラフ・クローゼの記録に並んだ。一方、39歳目前のメッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、通算18ゴール。ムバッペは2ゴール差まで迫っている。

フランス代表のディディエ・デシャン監督も試合後の会見で「記録は破られるためにある。彼には新たな目標ができた」と語った。 代表100試合目で得点を重ね、今後も記録を伸ばすだろう」

デシャンはさらに、ムバッペを歴史的な2人と直接比較し、「メッシやクリスティアーノ・ロナウドを例に挙げれば…… キリアンが彼らと同じレベルに達するかどうかは分からないが、万全の状態でピッチに立てば多くの得点を挙げ、誰にも負けないだろう。記録を更新するたびに彼はさらにレベルを上げ、高みを目指す力を持っている」と語った。