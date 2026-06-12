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Sydney Jordan

翻訳者：

ワールドカップの試合を目前に控え、ロナルド・クーマン監督はバート・フェルブルッゲンに関する重要な知らせを受ける。

オランダ 対 日本
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日本
ワールドカップ
ロナルド・クーマン
バルト・フェルブルッヘン

ワールドカップ初戦を翌日に控えたオランダ代表は、バート・フェルブルッゲンが練習に復帰した。彼はウズベキスタンとの親善試合（2-1）で負傷し、数日練習を欠席していた。 

ウズベキスタン戦では股関節を痛めて途中交代した。 ロナルド・クーマン監督は日本戦での起用を楽観視していたが、最終判断は保留していた。

フェルブルッヘンは今週グループ練習を欠席し、木曜日にカンザスシティで個人メニューを消化した。マーク・フレッケン（バイエル・レバークーゼン）とロビン・ロエフス（サンダーランド）はゴールキーパーコーチのパトリック・ロデウィクスとペアでトレーニングを行った。

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金曜、フェルブルッヘンは練習に復帰。KCカレントの施設で非公開練習を行い、日本戦での先発が濃厚だ。 

ただし練習は非公開だったため、日曜日に彼が実際にゴールを守るかは依然不明だ。 クマン監督は第2ゴールキーパーを公に発表していないが、フレッケンが最有力とみられる。 

なお、代表監督は水曜日にフレッケンとルーフスに第2ゴールキーパーを伝えたが、まだ公表されていない。

オランダ代表は現地時間日曜22時、AT&Tスタジアムで日本とワールドカップ初戦を戦い、白星スタートを狙う。 

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