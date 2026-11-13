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ブラジル代表の代役主将ラフィーニャは、土曜日にシンガポールで行われる日本代表との国際親善試合で、厳しい試練が待ち受けていると予想している。今夏にヒューストンで行われたワールドカップでの対戦の再戦を迎える中、サムライブルーを率いる森保一監督は、8年間の在任期間で最後となる2試合に向けて準備を進めている。

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代役主将、激戦を予想

レギュラー主将のマルキーニョスが負傷で欠場するため、ラフィーニャはシンガポール・ナショナルスタジアムでキャプテンマークを巻き、象徴的な背番号10のユニフォームを着る。日本代表は6月のワールドカップ・ラウンド32で終盤に逆転され、2-1で敗れた雪辱を期している。一方、58歳の森保監督は、サウジアラビアの混乱によってアジアカップが2027年初めから同年12月に延期されたことを受け、予定より早く退任する。

復帰したFW、リーダー役を担う

右ハムストリングの負傷で6月にテキサスで行われた対戦を欠場したラフィーニャが、代表に復帰した。バルセロナのアタッカーは好調を維持しており、今季15得点でラ・リーガの得点ランキング首位に立つ。また、相手が昨年10月に東京で行われた親善試合で歴史的な3-2の逆転勝利を収め、5度の世界王者をA代表レベルで初めて破ったことも知っている。

土曜日の対戦を前に、ラフィーニャは「僕にとって、日本との対戦はワールドカップの試合のようなものだ。非常に難しく、複雑な試合になると思う。ただ、こうした試合は、僕らが今どのレベルにいるのか、ピッチ上で個人としてだけでなくチームとして何を改善できるのかを確かめるうえで重要だ。素晴らしいチームを相手にした良い試金石になる」と語った。

アンチェロッティ監督、退任する相手指揮官の手腕を評価

ブラジル代表もワールドカップのラウンド16でノルウェーに敗れており、代表監督のカルロ・アンチェロッティは若手中心のブラジル代表メンバーを率いてアジアを訪れ、新たなサイクルをスタートさせる。

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金曜日にメディアの取材に応じたイタリア人指揮官は、「日本はワールドカップで我々を相手に非常によく戦った。難しい試合だった。守備でも攻撃でも非常に組織的なチームなので、明日も難しい試合になるだろう。我々が改善し、若い選手たちに経験を積ませるためには、競争力のある試合をする必要がある」と語った。

アンチェロッティ監督はまた、当初2027年2月までだった日本サッカー協会との短期契約が予定より早く終了する森保監督について、欧州でも指揮を執れるとの見方を示した。「彼には代表チームと取り組む時間があった。強く、非常に組織的なチームを築いた。本当に素晴らしい仕事をしたと思うし、世界のどこででも指導し、チームを率いるための資質をすべて備えている」

火曜日の最終戦を経て後任体制へ

土曜日の対戦後、森保監督は11月17日（火）のパラグアイ戦で最後の指揮を執り、U-23日本代表の大岩剛監督に後を託す。後任は、2027年12月23日から2028年1月21日まで開催される延期後のアジアカップを前に、3月のホームでの親善試合で初陣を迎える予定だ。ブラジルも同じ火曜日に開催国シンガポールと対戦し、2026年の日程を締めくくる。