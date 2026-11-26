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ブラジル代表で主将を代行するラフィーニャは、土曜日にシンガポールで行われる日本代表との国際親善試合を厳しい一戦と予想した。今夏、ヒューストンで行われたワールドカップでの再戦となる中、日本代表の森保一監督は8年間の任期を締めくくる最後の2試合に臨む。

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主将代行が激戦を予想

ラフィーニャは、正主将のマルキーニョスが負傷で欠場する中、シンガポール・ナショナルスタジアムで キャプテンマーク を巻き、象徴的な背番号10を身に着ける。日本代表は、6月のワールドカップ・ラウンド32で終盤に喫した 2-1の逆転負け の雪辱を狙う。一方、58歳の森保一監督は、 サウジアラビアの混乱によってアジアカップが延期され 、開催時期が2027年初めから同年12月にずれたことを受け、予定より早く退任する。

森保一監督の任期が終わりに近づく中、ラフィーニャは日本代表が組織的な戦いで手ごわい相手になると予想している。シンガポールでの親善試合は、単なる調整試合ではない。試合の勝敗や合計得点に賭ける場合、当サイトの megapariプロモコード を入力すると、新規アカウントに追加のボーナスクレジットが付与される。

復帰したFW、主将の役割を担う

右ハムストリングの負傷で6月のテキサスでの対戦を欠場したラフィーニャが、代表に復帰した。バルセロナのアタッカーは今季、 15得点を挙げてラ・リーガの得点ランキング首位に立つ 好調ぶりだ。昨年10月には東京で行われた親善試合で、日本代表が 歴史的な3-2の逆転勝利 を収め、5度の世界王者ブラジルにフル代表として初めて勝利したこともあり、ラフィーニャは相手の脅威を理解している。

森保一監督の退任が近づく中、ラフィーニャは日本代表が戦術面で厳しい試練を与えてくると警戒する。シンガポールでの代表戦は興味深い一戦となりそうだ。英国向けの新規アカウントを開設し、試合や選手に関する賭けを行う場合、当サイトの bet365ボーナスコード を入力すると、ウェルカム特典のベットクレジットが利用できる。

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土曜日の対戦を前に、ラフィーニャはこう語った。「僕にとって、日本との対戦はワールドカップの試合のようなものだ。非常に難しく、複雑な試合になると思う。ただ、こうした試合は、自分たちがどのレベルにいるのか、ピッチ上で個人としてだけでなくチームとして何を改善できるのかを確かめる上で重要だ。素晴らしいチームを相手にした良い試練になる」

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アンチェロッティ監督、退任する森保監督の手腕を評価

ブラジル代表もワールドカップのラウンド16でノルウェーに敗れて敗退した。新たなサイクルを始めるため、カルロ・アンチェロッティ監督は 若手中心のブラジル代表を率いてアジアを訪れた 。

金曜日に報道陣の取材に応じたイタリア人指揮官は、こう話した。「［日本は］ワールドカップで我々を相手に本当によく戦った。難しい試合だった。守備でも攻撃でも非常に組織立っているので、明日も難しい試合になるだろう。チームを改善し、若い選手たちに経験を積ませるためにも、競争力のある試合をしなければならない」

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アンチェロッティ監督はまた、日本サッカー協会との短期契約が当初予定の2027年2月より早く終了に近づく森保監督について、欧州でも指揮を執れるとの見方を示した。「彼には代表チームと取り組む時間があった。強く、非常に組織立ったチームをつくり上げた。本当に良い仕事をしたと思うし、世界のどこででも指導し、監督を務められる資質をすべて備えている」

火曜日の最終戦後、後任へ引き継ぎ

土曜日の対戦後、森保監督は11月17日（火）のパラグアイ戦で最後の指揮を執り、U-23日本代表監督の大岩剛に引き継ぐ。後任の大岩監督は、2027年12月23日から2028年1月21日にかけて行われる、日程変更後のアジアカップを前に、3月のホームでの親善試合で初陣を迎える予定だ。ブラジル代表も火曜日、開催国シンガポールとの試合で2026年の日程を終える。