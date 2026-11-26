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ブラジル代表の臨時主将ラフィーニャは、土曜日にシンガポールで行われる日本代表との国際親善試合を厳しい一戦と見込む。今夏のワールドカップでヒューストンで対戦した両国の再戦は、8年間にわたりサムライブルーを率いた森保一監督が最後の2試合を迎える中で行われる。

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臨時主将が激戦を予想

主将のマルキーニョスが負傷で離脱する中、ラフィーニャはシンガポール・ナショナルスタジアムで キャプテンマーク を巻き、象徴的な背番号10のユニフォームを着用する。日本は6月のワールドカップ・ラウンド32で、 終盤に逆転を許して2-1で敗れた 雪辱を期す。一方、58歳の森保監督は、 サウジアラビアでの混乱によりアジアカップが2027年初頭から同年12月へ延期されたため 、予定より早く退任する。

復帰したアタッカーが主将の役割に意欲

右ハムストリングの負傷で6月のテキサスでの対戦を欠場したバルセロナのアタッカーは、代表に復帰。今季は ラ・リーガで15得点を挙げて得点ランキングの首位に立つ 好調ぶりだ。また、昨年10月に東京で行われた親善試合で 3-2の歴史的な逆転勝利 を収め、ワールドカップ優勝5回のブラジルをフル代表で初めて破った相手の脅威も知っている。

森保一監督の任期が終わりに近づく中、ラフィーニャは日本が戦術面で厳しい試練をもたらすと警告しており、シンガポールでの代表戦に注目が集まる。試合や選手に関するベットのために英国で新規アカウントを開設する場合、当サイトの bet365ボーナスコード を入力すると、ウェルカム特典のベットクレジットが付与される。

土曜日の対戦を前に、ラフィーニャはこう語った。「僕にとって、日本との対戦はワールドカップの試合のようなものだ。とても難しく、厄介な試合になると思う。ただ、こうした試合は、僕たちが今どのレベルにいるのか、ピッチ上で個人としてだけでなくチームとして何を改善できるのかを確かめる上で重要だ。素晴らしいチームを相手にした良いテストになる」

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アンチェロッティ監督、退任する森保監督の手腕を評価

ブラジルもワールドカップのラウンド16でノルウェーに敗れた後、新たなサイクルを始めるため、カルロ・アンチェロッティ監督は 若手主体のブラジル代表をアジアに連れてきた 。

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金曜日にメディアの取材に応じたイタリア人指揮官は、こう語った。「日本はワールドカップで我々を相手に本当によく戦った。難しい試合だった。明日も難しい試合になるだろう。守備でも攻撃でも非常によく組織されているからだ。我々が成長し、若い選手たちに経験を積ませるためには、競争の激しい試合が必要だ」

アンチェロッティ監督は、当初は2027年2月までだった日本サッカー協会との短期契約が予定より早く終わる森保監督について、欧州でも指揮を執れると評価した。「彼には代表チームと取り組む時間があった。強く、非常によく組織されたチームを築いた。本当に良い仕事をしたと思うし、世界のどこででも指導し、指揮を執るための資質をすべて備えている」

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火曜日の最終戦後を見据えた後任人事

土曜日の対戦後、森保監督は11月17日（火）のパラグアイ戦で最後の指揮を執り、U-23日本代表監督の大岩剛に引き継ぐ。後任の大岩監督は、2027年12月23日から2028年1月21日まで開催される延期後のアジアカップを前に、3月のホームでの親善試合で初陣を迎える予定だ。ブラジルも同じ火曜日、開催国シンガポールとの対戦で2026年の日程を締めくくる。