2026年W杯でセネガル代表はベスト32で敗退。原因はベルギー戦の敗北だけでなく、チーム内にある深刻な危機が表面化したためだ。フランス紙『レキップ』が、大会前と大会中に起きた舞台裏をスクープした。

セネガルは86分までリードしながらベルギーに2-3で逆転され、延長後半にオランダにも決勝点を許した。

財政難と運営危機がキャンプを襲った。

『レキップ』紙によると、大会前から運営が混乱。施設使用料未払いにより、選手たちはホームで練習できたのはわずか1回だった。

さらにバビ・ティアオ監督は、前契約満了後も正式契約なしでチームを率い、新契約の合意はグループリーグ第2節後にようやく成立したという。

さらに、選手たちはW杯出場ボーナスや前回アフリカネイションズカップ優勝ボーナスを受け取らないまま大会に臨み、不満が募っていたという。

大会中の物議を醸した決定

さらに、米国代表との親善試合は代表団が米国に到着してからようやく合意されたという。

さらに代表チームはフランスとの初戦の3週間前に米国入りしたが、他の代表は疲労や長期合宿を避け、直前に到着するケースがほとんどだった。

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さらに大会が始まってからセネガルサッカー連盟がビデオアナリストを追加したことも、事前準備不足の表れだと同紙は指摘した。

さらに、グループリーグで1分も出場していない若手DFママドゥ・サールをベルギー戦前会見に出席させたことも批判された。この措置は選手を落胆させた。

さらに、コーチ陣はママドゥ・サールよりベテランのカリドゥ・クリバリ起用を優先。その判断は準備状態より経験や実績を重視したとの指摘もある。

こうした舞台裏は、運営と戦術の混乱が大会の劇的結末にどう影響したかを問いかけている。