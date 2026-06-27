2026年W杯で早期敗退したサウジアラビア代表。サッカー協会はチーム再編へ動き出し、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの解任が濃厚だ。後任選びも進んでいる。

サウジアラビア代表はウルグアイ、カーボベルデと引き分け勝ち点1、スペインには大敗しグループリーグ敗退。この結果、コーチングスタッフへの批判が高まっている。

サウジアラビアのスポーツ紙『アル・リヤディヤ』によると、連盟はワールドカップでの失敗を受けドニス監督の解任を検討。後任候補にはポルトガル人のジョルジ・ジェズス氏と、まだ明かされていないもう1人のポルトガル人監督が挙げられている。

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ジェズスは直近でアル・ナスルをサウジアラビア・ロシェンリーグ制覇に導き、クリスティアーノ・ロナウドにリーグタイトルをもたらした実績があり、候補の中でも注目度が高い。

彼はサウジアラビアで長く指導し、複数クラブを率いた実績があり、ポルトガルやブラジルでも成功を収めている。

サウジアラビアサッカー連盟は数日以内に最終判断を下す見込みで、2026年W杯の失望を払拭し代表を再建する新プロジェクトを始動させる方針だ。ファンからも技術部門の包括的な刷新を求める声が広がっている。