ワールドカップの衝撃を受けて、アル・ジャベールが力強く訴えた。「怒りに流されてはいけない」。

サウジアラビアサッカー界のレジェンド、サミ・アル・ジャベール氏は、2026年W杯での代表敗退を受け、冷静な対応を呼びかけた。感情的な反応では問題解決につながらないと強調し、今後「グリーン」を再建するには包括的な評価と明確な計画が必要だと述べた。

サウジアラビア代表はウルグアイと引き分け、スペインに敗れ、カーボベルデとスコアレスドローで勝ち点1。グループ最下位で大会を去った。

アル・ジャバー氏はメディアの取材に「感情的な判断は常に誤りだ。まずは冷静になり、過ちを正し、感情的反応や一時的な解決に流されず、明確な基盤の上に強固な代表チームを築くべきだ」と語った。

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また、失敗後に最も重要なのは、原因を客観的に評価し、責任を明確にしたうえで、代表チームが再び競争力を取り戻せるよう長期計画を立てることだと語った。

また、カーボベルデ戦については相手がより脅威的でチャンスも多かったと指摘。一方、 Saudi Arabiaは攻撃の解決策やチャンス創出、ゴールへの脅威が不足していた。

さらに、限られたボール支配を決定機に結びつけられず、攻撃の組み立てやライン間の連携も不足していたと指摘した。

最後にアル・ジャバー氏は、今こそ真の改革を始めるときだと強調した。改革は人事の入れ替えだけでなく、技術と運営の改善、そして将来世代の育成まで含めるべきだと結んだ。

最後に、代表には再起できる素質があると述べ、ワールドカップでの失敗を教訓に、計画的に改革を進めることが重要だと結んだ。