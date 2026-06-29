ワールドカップの衝撃の後…サウジアラビアサッカー界を救うための5つの緊急手術

2026年W杯でサウジアラビア代表がグループリーグ敗退したことは、期待外れに終わった大会の幕切れにとどまらず、同国サッカー界が抱える深刻な危機を浮き彫りにした。 長年の野心と巨額投資にもかかわらず、サポーターが見たのは、アイデンティティ欠如と、ピッチに現れる技術・運営の問題に苦しむチームだった。

サウジアラビアサッカー連盟のヤセル・アル・マスハル会長の辞任を皮切りに改革が始まったが、今後は人事交代にとどまらない包括的な改革が不可欠だ。大陸および世界レベルで「グリーン」を本来の地位へ導く統合的なサッカープロジェクトを構築する必要がある。

ユースカテゴリー……あらゆるプロジェクトの出発点

サウジアラビアサッカーが再び競争力を得るには、出発点はトップ代表ではなくユースカテゴリーでなければならない。

A代表は大会直前に急造できるものではなく、アカデミーや年代別代表での長期育成と全国的な才能発掘・フォローアップ計画に基づいて初めて生まれる。

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日本や韓国、オーストラリアが現在地に到達できたのは、一人の監督や一世代ではなく、幼少期からの育成とプロ環境を重視した長期プロジェクトの成果だ。

一方、サウジアラビアでは才能がシステムから生まれるというより、依然として個々の選手として現れる傾向が強い。このため、ユース大会体制の再構築、トレーニングの質向上、即戦力を育成できる技術スタッフの登用が不可欠だ。

サウジアラビアの選手……出場時間が名前より重要

近年、特にロシェン・リーグで外国人選手が急増した結果、サウジアラビア人選手がクラブで出場機会を失っている点が大きな課題となっている。

この制度はリーグのレベル向上とスター選手の招聘には貢献したが、代表チームへの好影響は限定的だった。多くの国内選手がレギュラーから外れ、出場時間が少ないままシーズンを終えるケースが増えている。

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代表は試合感覚のない選手では戦えない。リーグのレベルを維持しつつ、サウジ選手が実際にプレーして成長できるバランスが不可欠だ。そのためには、規定の見直しや出場機会のない選手のレンタル移籍支援などが急務である。

海外でのプロ経験は、選手育成の最短ルートだ。

アジア諸国の例が示すように、欧州リーグでプレーする経験は代表チームの強化に直結する。

多様なサッカー文化との日常的な接触や高強度な環境でのトレーニングは、選手に強い精神力とプレッシャー耐性を育む。これは日本や韓国代表の例が示すとおりだ。

そのため、海外移籍を後押しする明確な計画が不可欠だ。リーグのレベルが高くても、選手を国内に留めるだけでは不十分。欧州の競争は、国内では得がたい経験を選手に与える。

戦術のアイデンティティを安定させ、大会ごとにゼロからやり直さない。

ここ数年、サウジアラビア代表が抱える最大の問題は、監督や運営陣による戦術の頻繁な変更だ。

各監督が異なるアイデア、メンバー、戦術を導入し、そのたびにゼロから再構築を余儀なくされた。その結果、代表チームは明確な個性や安定したアイデンティティを確立できなかった。

今後は、監督が変わってもサッカー連盟が守る長期的な戦術戦略を定めることが必要だ。そうすれば、年代別代表もA代表も同じ哲学でプレーでき、選手移行もスムーズになる。

感情に左右されないプロフェッショナルな運営

近年の出来事は、感情的な決定では代表チームは築けないこと、成功は次の大会ではなく数年先を見据えた明確なビジョンと計画を持つ運営から始まることを示した。

必要なのは、KPIで管理し、説明責任を果たす運営体制だ。権限を専門的に分散し、技術・管理ポストに国内人材を起用すべきである。

監督や技術スタッフの交代は、ファンからの圧力や一大会の結果ではなく、長期計画に基づいて行うべきだ。