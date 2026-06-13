ワールドカップの秘密作戦…ドニスはアルゼンチン戦の再現を拒む！

サウジアラビア代表は、2026年ワールドカップ・グループステージ初戦で火曜日にウルグアイ代表と対戦する。ウルグアイ、スペイン、カーボベルデと同じグループ8に入った“アル・アハル”にとって、これは厳しい試練だ。

初陣を迎えるギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスにも注目が集まる。ファンは、今回の「グリーン」が新たな姿を見せることを期待している。

サウジアラビアのテレビ局「アル・アラビーヤ」によると、ドニス監督はグループステージの難しさを踏まえ、現時点でフィジカル面に重点を置いているという。

前回大会ではアルゼンチンとの初戦で体力を消耗し、その後の戦いに支障をきたした。同局によると、ドニス監督は同じ轍を踏まないつもりだ。

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同筋によると、ドニス監督はフィジカル強化とメンバーのローテーションで選手全員のコンディションを維持する方針だ。

グループステージでは試合ごとに出場選手を入れ替え、チーム全体の活力を保つ方針だ。

また、ウルグアイ戦の先発は未決定で、全選手を主力と扱い、いつでも起用できる状態だという。

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ドニスは、オープンな競争が過密日程でもチームに柔軟性をもたらすと確信している。

スタッフは、この方針が過密日程での疲労を防ぎ、強豪揃いのグループステージで最高の結果につながるものと見込んでいる。