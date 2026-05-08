『デ・テレグラーフ』紙によると、キュラソーサッカー協会はワールドカップ期間中、フレッド・ルッテンが代表チームを率いると決定した。これにより、ディック・アドボカート氏の復帰を望んでいた一部のスポンサーや代表選手たちの要望は叶わなくなった。

2月末、私的理由から離脱したアドヴォカートから指揮権を引き継いだルッテンは、来夏のW杯に向けた準備を担当する。

アドヴォカート監督の下、2025年末にチームは初出場を決め、W杯に出場する史上最小の国となった。今夏はドイツ、コートジボワール、エクアドルと対戦する。

ルッテンはこれまでに2度の強化試合を行ったが、中国に0-2、オーストラリアに1-5で敗れるなど成果は出なかった。

この結果を受け、ギルバート・マルティナ会長は代表選手やスポンサー（コレンドンなど）が、私生活が落ち着きつつあるアドヴォカート監督をW杯に迎えたいと望んでいることを把握した。ヨハン・デルクセンが番組『Vandaag Inside』で語った。

協会は理事会を開き、ルッテンが予定通りW杯に同行すると決定。代表選手やスポンサーの要望は受け入れられなかった。

「フレッド・ルッテンがワールドカップでキュラソー代表監督を務める。サッカー連盟FFKの決定は、選手やスポンサーの意向だけでなく、定款にも基づく」とマルティナ氏が『デ・テレグラーフ』紙で明かした。これにより、アドヴォカート監督の復帰が一部選手やスポンサーの強い要望だったことも裏付けられた。